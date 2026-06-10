Нутрициолог рассказал, как выбрать полезное мороженое

Мороженое вполне может быть частью здорового рациона, если подходить к его выбору с умом и без фанатизма. Как правильно выбрать летний десерт, в беседе с «Чемпионатом» рассказала психолог-консультант, специалист по пищевому поведению, нутрициолог Ася Мотина.

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Главный совет эксперта звучит неожиданно: выбирайте то мороженое, которое вам действительно нравится. Попытки заменить любимый пломбир на ПП-мороженое часто приводят к неудовлетворённости и перееданию. Лучше съесть одну порцию обычного десерта, чем несколько «правильных» без удовольствия.

Если говорить о насыщении, то чем сливочнее мороженое, тем лучше. Пломбир, джелато или мороженое из греческого йогурта насыщают благодаря жирам и особой текстуре.

Что касается состава, то специалист советует обращать внимание на простые и понятные ингредиенты: молоко, сливки, ягоды, фрукты, какао. Однако наличие пищевых добавок (стабилизаторов) — не повод пугаться. Пектин, гуаровая камедь, камедь рожкового дерева безопасны, они нужны для кремовой текстуры и чтобы мороженое медленнее таяло.

Ася Мотина развенчивает и другие мифы. Так, фруктовый лёд не всегда полезнее: он менее калориен, но хуже насыщает и часто содержит много сахара. Протеиновое мороженое — хороший вариант после тренировки, но не лучше и не правильнее обычного. Мороженое без сахара подойдёт тем, кто переедает сладкого, но некоторые сахарозаменители могут вызвать дискомфорт в ЖКТ.

Чтобы не переедать, нутрициолог советует есть мороженое не при сильном голоде, сочетать его с основным приёмом пищи и добавлять ягоды или орехи.