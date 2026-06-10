Как сделать фастфуд менее вредным

Категорично делить всю быструю еду на «яд» и «полезное» неправильно. Даже среди популярных мировых вариантов есть более и менее удачные решения.

«Например, относительно приемлемыми можно считать: шаурму в тонком лаваше с большим количеством овощей и мясом, приготовленным не на фритюре, а также без соуса; суши и роллы без майонеза, сладких соусов и жарки; бургер, если это натуральная цельнозерновая булка, качественная котлета и овощи, а не двойной соус, картофель фри и газировка в комплекте», - сообщила «Свободной Прессе» нутрициолог Юлия Орлова.

Значительно чаще, впрочем, встречается именно вредный фастфуд.