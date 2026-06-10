Как сделать фастфуд менее вредным

Нутрициолог сказала, как убрать вредные составляющие из любимых блюд
Категорично делить всю быструю еду на «яд» и «полезное» неправильно. Даже среди популярных мировых вариантов есть более и менее удачные решения.
«Например, относительно приемлемыми можно считать: шаурму в тонком лаваше с большим количеством овощей и мясом, приготовленным не на фритюре, а также без соуса; суши и роллы без майонеза, сладких соусов и жарки; бургер, если это натуральная цельнозерновая булка, качественная котлета и овощи, а не двойной соус, картофель фри и газировка в комплекте», - сообщила «Свободной Прессе» нутрициолог Юлия Орлова.
Значительно чаще, впрочем, встречается именно вредный фастфуд.
«К наиболее проблемным вариантам относятся: блюда, приготовленные во фритюре; микс из бургера, картофеля и сладкой газировки; ультраобработанные мясные продукты: дешевые наггетсы с непонятным составом, сосиски, колбасные изделия; десерты и молочные коктейли с огромным количеством сахара; фастфуд с избытком соусов, скрытого сахара и соли», - отметила нутрициолог.