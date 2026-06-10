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Врач Нестеров: ледяная вода при тепловом ударе может вызвать остановку сердца

ТАСС

Использование ледяной воды и холодных компрессов для охлаждения человека при тепловом ударе может спровоцировать рефлекторный шок, остановку сердца и дыхания. Вместо этого необходимо постепенно снижать температуру тела, орошая поверхность кожи теплой водой, сообщил ТАСС врач скорой медицинской помощи из Тюмени Олег Нестеров.

В каком случае ледяная вода может вызвать остановку сердца
© РИА Новости
"Нельзя использовать воду низкой температуры при попытке охладить. Был случай, когда инцидент произошел на даче: набрали ледяную воду из колодца, и случился рефлекторный шок, у пострадавшего остановилось сердце и дыхание. Нужно увлажнять кожу теплой водой, орошать лицо, голову, волосы, и она при испарении с кожи снижает температуру тела и помогает избежать резкого воздействия на сосуды и сердечно-сосудистую систему. При контакте с ледяной водой у человека может остановиться дыхание, сердце", - сказал Нестеров.

По словам врача, распространенным заблуждением также является использование для первой помощи льда или замороженных продуктов.

Нестеров рекомендовал при признаках теплового удара вызвать скорую помощь и не пытаться самостоятельно транспортировать человека, потерявшего сознание.