В каком случае ледяная вода может вызвать остановку сердца

Использование ледяной воды и холодных компрессов для охлаждения человека при тепловом ударе может спровоцировать рефлекторный шок, остановку сердца и дыхания. Вместо этого необходимо постепенно снижать температуру тела, орошая поверхность кожи теплой водой, сообщил ТАСС врач скорой медицинской помощи из Тюмени Олег Нестеров.

"Нельзя использовать воду низкой температуры при попытке охладить. Был случай, когда инцидент произошел на даче: набрали ледяную воду из колодца, и случился рефлекторный шок, у пострадавшего остановилось сердце и дыхание. Нужно увлажнять кожу теплой водой, орошать лицо, голову, волосы, и она при испарении с кожи снижает температуру тела и помогает избежать резкого воздействия на сосуды и сердечно-сосудистую систему. При контакте с ледяной водой у человека может остановиться дыхание, сердце", - сказал Нестеров.

По словам врача, распространенным заблуждением также является использование для первой помощи льда или замороженных продуктов.

Нестеров рекомендовал при признаках теплового удара вызвать скорую помощь и не пытаться самостоятельно транспортировать человека, потерявшего сознание.