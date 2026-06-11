Не нужно заставлять себя: как правильно пить воду в жаркую погоду

В жаркую погоду правильное потребление воды становится ключевым фактором для сохранения здоровья и хорошего самочувствия. Организм активно теряет влагу через пот, и ее необходимо восполнять. Однако неправильный подход к питьевому режиму может быть так же опасен, как и обезвоживание. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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По ее словам, существует две противоположные ошибки в потреблении воды.

— С одной стороны, недостаточное питье, особенно в жару, быстро приводит к обезвоживанию, что опасно для здоровья. Это состояние сопровождается слабостью, головокружением, головной болью и может вызвать серьезные сбои в работе сердечно-сосудистой системы. С другой стороны, употребление слишком большого количества воды за короткий период может быть смертельно опасным, — сказала она.

Важно понимать, что нельзя одномоментно выпивать большое количество воды. Почки здорового человека могут вывести не более одного литра воды в час, поэтому безопаснее ограничиться объемом в 800 миллилитров, объяснила эксперт.

— Превышение этого лимита опасно тем, что в крови снижается концентрация натрия. Из-за этого жидкость устремляется из кровяного русла в клетки и вызывает отек тканей, в первую очередь мозга. Людям с болезнями почек или хроническими заболеваниями, которые связаны с выведением жидкости, следует проконсультироваться с врачом для определения своей нормы: у них она может быть значительно меньше, — предупредила Чернышова.

По ее мнению, лучшая стратегия — пить при жажде небольшими порциями, а не заставлять себя употреблять фиксированные два–три литра в день.

— Нужно пить воду маленькими глотками при первых же признаках жажды, не дожидаясь пересыхания во рту. Главный секрет — всегда носить воду с собой, так как в нужный момент ее может не оказаться под рукой. Лучше всего подходит обычная чистая вода без сахара и добавок, — говорит врач.

Помимо этого, терапевт посоветовала замораживать небольшую бутылку воды (0,3–0,5 литра) и брать ее с собой в жару.

— Пока она тает, ее можно прикладывать к местам прохождения крупных сосудов, например к шее и локтевым сгибам, для охлаждения, а затем и выпить, — посоветовала собеседница «ВМ».

Специалист добавила, что универсального требования «выпивать именно два или три литра чистой воды» не существует.

— У всех людей разные потребности, и пить через силу не стоит. Однако личный минимум должен составлять не менее одного литра воды в сутки, — заключила Чернышова.

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