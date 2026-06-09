Почему на отдыхе воспаляется ахиллово сухожилие и кто в группе риска

Россияне страдают от «отпускной болезни»: на отдыхе у них воспаляется ахиллово сухожилие из-за долгих пеших прогулок, пишет Telegram-канал Baza. Люди рассказывают, что сначала возникает боль, а затем становится трудно стоять и передвигаться без опоры. Чтобы решить проблему, приходится обращаться к специалистам. «Вечерняя Москва» рассказывает, в чем причины возникновения воспаления в сухожилиях, какие способы лечения и методы предосторожности существуют.

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Почему возникает воспаление и кто в группе риска

Воспаление ахиллова (пяточного) сухожилия называется тендинитом. В отпуске оно возникает из-за того, что человек проявляет несвойственную ему активность, рассказал травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

«Когда в привычной обстановке человек придерживается малоподвижного образа жизни, его мышцы постепенно атрофируются, а сухожилия становятся менее эластичными. Если в отпуске он внезапно начинает подниматься в горы, ездить на велосипеде и ходить больше 15 тысяч шагов в день, это неизбежно ведет к воспалению сухожилий. Это нормальная реакция организма нетренированных людей», — заверил врач.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются:

пожилые;

люди с лишним весом;

те, кто не занимается спортом в повседневной жизни;

люди с нарушением осанки.

Симптомы воспаления

По словам травматолога, человек легко может распознать воспаление в ахилловом сухожилии по следующим ярким признакам:

боль в области пятки;

припухлость на месте воспаления;

отечность;

изменение цвета конечности (в очень редких случаях может возникнуть покраснение или посинение).

«При возникновении любого из перечисленных симптомов лучше сразу обращаться к врачу-травматологу, чтобы он точно установил диагноз и подобрал способ реабилитации», — порекомендовал специалист.

Как избежать воспаления

Те, кто соблюдает хотя бы минимальную физическую активность, с такими проблемами не сталкиваются, подчеркнул доктор. Чтобы предупредить развитие болезни, он посоветовал:

регулярно заниматься спортом;

ходить не менее 10 тысяч шагов в день в обычной жизни.

«Если придерживаться этих правил, физическая активность не станет неожиданностью в отпуске», — пообещал Терновой.

Но если человек осознает, что до отпуска он вел пассивный образ жизни — мало ходил и не занимался спортом, то стоит пересмотреть программу отдыха, сократить количество экскурсий и длину маршрута для пеших прогулок, чтобы не нагружать мышцы и сухожилия, посоветовал собеседник «ВМ».

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