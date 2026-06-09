Диетолог предложил добавить в рацион «зеленое золото» для оздоровления

Диетолог Лилиана Папалия предложила каждому человеку добавить в рацион лук-порей, поскольку он является настоящим «зеленым золотом». Ее рекомендацию опубликовало издание La Nacion.

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По словам Папалии, лук-порей оздоравливает практически весь организм. Так, он помогает регулировать артериальное давление, снижает уровень так называемого «плохого» холестерина в крови, а также гомоцистеина — фактора риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, отметила специалистка.

Этот продукт является низкокалорийным, поэтому подходит людям, придерживающимся диеты, продолжила она. Кроме того, лук-порей поддерживает здоровье кишечника и помогает лучше усваивать различные питательные вещества. Также он укрепляет иммунную систему и снижает риск развития остеопороза, добавила эксперт.

Ранее диетолог Кендра Хейр рассказала о пользе зеленого чая. Этот напиток, по ее словам, улучшает здоровье головного мозга.