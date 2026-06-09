Как избежать стрессовых переломов

Резкое возвращение к тренировкам часто таит в себе скрытую опасность, в том числе стрессовые переломы. Об этом «Газете.Ru» рассказал хирург-травматолог-ортопед Олимп Клиник МАРС Михаил Рязанцев.

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«Стрессовые переломы относятся к группе перегрузочных повреждений. Наши кости очень прочные, но при постоянных повторяющихся нагрузках они могут реагировать микротравмами. Представьте: если бить резиновым молоточком по стеклу, 500 раз ничего не будет, но на 501-й могут появиться трещины. Точно так же это происходит и в кости», — рассказал эксперт.

Он также добавил, что важным критерием и индикатором проблемы является боль.

«Если вы чувствуете боль до, во время или после тренировки — это серьезный звоночек для того, чтобы приостановить занятия и обратиться к травматологу-ортопеду. Терпеть такой дискомфорт категорически нельзя. А чтобы предотвратить стрессовые изменения в костях, крайне важны постепенные нагрузки. Не должно быть такого сценария, когда год не было спорта, а потом организму сразу даются сильные испытания. Мышцам, связкам и костной ткани нужно перестроиться и привыкнуть к новым условиям», — посоветовал хирург.

Михаил Рязанцев.рекомендовал для профилактики перегрузочных травм стоит придерживаться базовых правил.

«Очень важной является качественная, правильно подобранная обувь с хорошей амортизацией. Если вы решили на регулярном или полупрофессиональном уровне заняться беговыми видами спорта, есть смысл проконсультироваться со специалистом по технике бега — это поможет правильно распределить нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Чередуйте дни активных тренировок с отдыхом, чтобы организм успевал компенсировать микроповреждения», — высказался он.

Врач объяснил, как лечить стрессовый перелом.