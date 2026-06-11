Академик РАН объяснил, почему не стоит бояться инфекций в отпуске

Эпидемиолог академик РАН и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в разговоре с ТАСС напомнил, что цель отпуска - провести время с семьей, и его не нужно тратить на тревогу по поводу заражения различными инфекциями.

"Если вы будете выбирать время отпуска, внушая себе, что рискуете заболеть инфекцией, то лучше в отпуск не ходить. Отпуск на то и отпуск, чтобы набраться сил перед новым трудовым годом. А семейным людям, у которых есть дети школьного возраста, лучше использовать это время, чтобы побыть с ними вместе, потому что в обычном жизненном устройстве этого не получается - родители много времени проводят на работе, а дети - в школе. Короткие утренние десятки минут, а вечером, может быть, пара часов, - этого мало. Так что это один из факторов, который гораздо важнее, чем инфекции", - сказал Онищенко.

Он добавил, что, собираясь в поездку, стоит прежде всего учитывать возможности собственного здоровья. Например, одни тяжело переносят изменения климатических зон, у других есть проблемы с ЖКТ. Таким людям перед путешествием стоит посоветоваться с врачом, который подскажет, насколько безопасно им ехать в то или иное место.