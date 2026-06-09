Фармацевт предупредил об опасности одной привычки при засыпании

Фармацевт Омар Эль-Гохари назвал тревожным признаком, когда человек мгновенно засыпает. Об опасности этой привычки он предупредил в беседе с изданием Metro.

По словам специалиста, здоровому взрослому человеку обычно требуется от 10 до 20 минут, чтобы заснуть. Если это происходит практически мгновенно и повторяется регулярно, то может быть признаком скрытых проблем со сном.

«Хотя это может казаться идеальным вариантом, но постоянное засыпание всего за несколько минут может указывать на то, что организм испытывает серьезный дефицит сна», — отметил Эль-Гохари.

Он пояснил, что быстрое засыпание может быть связано с обструктивным апноэ сна, синдромом беспокойных ног и нарколепсией. Эти состояния ухудшают качество сна и могут вызывать сильную дневную сонливость.

Фармацевт добавил, что к хроническому недосыпу также могут привести переработки, использование гаджетов по вечерам, стресс и нерегулярный режим дня. Если быстрое засыпание сопровождается усталостью, проблемами с концентрацией, раздражительностью, головными болями или чрезмерной потребностью в кофеине, он посоветовал обратиться к врачу.

Ранее сомнолог Карема Магомедова рассказала, как должен выглядеть идеальный ритуал отхода ко сну. По ее мнению, лучше высыпаться помогают светонепроницаемые шторы, удобный матрас, подушки и приятное постельное белье, полная тишина.