Врач ответил, как часто нужно принимать душ

Кому можно мыться три-четыре раза в неделю, а кому нужен ежедневный душ? Универсального ответа нет — всё зависит от образа жизни, типа кожи, возраста и состояния здоровья. Об этом в беседе с aif.ru рассказал гинеколог, уролог, венеролог, пластический хирург Игорь Бертран.

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Если человек не занимается тяжёлым физическим трудом или спортом и не живёт в жарком климате, ежедневный душ необязателен. Достаточно мыться три–четыре раза в неделю. Людям с сухой или чувствительной кожей лучше принимать душ через день, чтобы не нарушать защитный барьер.

Особый случай — пожилые люди. У них потовые железы работают менее активно, поэтому врач рекомендует мыться раз в один–два дня, используя мягкие средства с нейтральным pH.

Единственный период, когда ежедневный душ действительно необходим, — половое созревание. Из-за гормональных изменений кожа становится жирнее, а регулярная гигиена помогает избежать высыпаний и неприятного запаха.