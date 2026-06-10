Чем опасно резкое пробуждение по будильнику

Вскакивать с постели по звонку будильника опасно для здоровья: такой режим является серьезным стрессом для организма, который может привести к головокружению и даже сосудистым катастрофам у людей из группы риска. Об этом сообщает «Абзац медиа» со ссылкой на врача-невролога Ирину Завалко.

По ее словам, резкий подъем после сна, когда человек еще не отошел от отдыха, — это всегда стресс. У относительно здоровых людей 30-40 лет фатальных последствий, скорее всего, не будет, но даже у молодых может закружиться голова, что чревато падением. У тех, у кого сосуды уже изменены и есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, такой режим способен спровоцировать инфаркт или инсульт.

Кроме того, резкое пробуждение может вызвать ортостатическую гипотензию падение давления при быстром переходе из горизонтального положения в вертикальное. Это состояние наиболее вероятно после сна, когда организм еще не готов к активным действиям. По словам невролога, именно ортостатическая гипотензия самое распространенное последствие привычки вскакивать с кровати.

Чтобы избежать негативных последствий, врач рекомендует вставать постепенно: сначала сесть, сделать суставную гимнастику, покрутить руками и ногами, а затем осторожно подняться. Такой подход поможет организму адаптироваться и снизит риски.

Ранее психиатр Марина Алексеева обратила внимание на то, что ранние пробуждения порой выступают в роли тревожного сигнала, указывающего на возможное депрессивное расстройство. По словам специалиста, к числу других потенциальных маркеров состояния относятся ухудшение аппетита и сложности с концентрацией внимания.