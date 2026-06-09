Доктора объяснили причину частых запоров и болей в животе у пожилых

С возрастом работа пищеварительной системы может замедляться, что приводит к неприятным симптомам и дискомфорту. Об этом гастроэнтерологи Сара Атталла и Сунана Сохи рассказали в беседе с HuffPost.

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Атталла объяснила, что возрастные изменения затрагивают нервы и мышцы пищеварительного тракта, из-за чего пища продвигается по нему медленнее. Это может стать причиной частой изжоги, вздутия живота, запора, диареи и боли в животе у пожилых людей. Кроме того, по словам врачей, на работу кишечника негативно влияют хронические заболевания и некоторые лекарства, например ибупрофен.

Чтобы уменьшить симптомы, Сохи посоветовала тщательно пережевывать пищу, пить достаточно воды и отдавать предпочтение растительным продуктам вместо сильно обработанной еды. Также полезны регулярная физическая активность и полноценный сон продолжительностью от семи до девяти часов. Врачи подчеркнули, что проблемы с пищеварением не стоит автоматически списывать на возраст. Если симптомы сохраняются или усиливаются, необходимо обратиться к специалисту, поскольку за этой проблемой могут скрываться более серьезные заболевания.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков предупредил, что жара может влиять на пищеварение. По его словам, в летний зной часто отсутствует аппетит и это абсолютно нормально.