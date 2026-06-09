Названы семь категорий людей, для которых алкоголь опасен даже в малых дозах

Существует распространенное мнение, что опасность представляет только регулярное или чрезмерное употребление алкоголя. Но есть категории людей, для которых даже небольшие дозы спиртного могут быть связаны с повышенными рисками для здоровья. Среди них: дети, беременные, люди с заболеваниями печени, поджелудочной железы, сердца и сосудов, а также принимающие лекарства и имеющие зависимость от алкоголя, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

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«Прежде всего, это дети и подростки. Воздействие алкоголя в этот период может негативно влиять на процессы созревания нервной системы, когнитивные функции, эмоциональную регуляцию и формирование поведенческих привычек. Кроме того, раннее знакомство с алкоголем считается одним из факторов риска развития алкогольных расстройств в будущем. Абсолютно противопоказан алкоголь во время беременности. Даже небольшие количества алкоголя способны проникать через плаценту и воздействовать на развивающийся плод, увеличивая риск нарушений внутриутробного развития», — объяснил доктор.

Особую осторожность следует соблюдать людям, принимающим лекарственные препараты.

«Алкоголь может изменять действие многих медикаментов — от антидепрессантов и транквилизаторов до обезболивающих средств, препаратов для лечения сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Такие сочетания способны усиливать побочные эффекты или снижать эффективность лечения. Даже небольшие дозы спиртного могут быть опасны для людей с заболеваниями печени, поджелудочной железы, некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для пациентов с зависимостью. Для последних употребление даже самого малого количества алкоголя может стать пусковым механизмом срыва и рецидива», — рассказал доктор.

Отдельно врач отметил генетические особенности обмена алкоголя. У некоторых людей снижена активность ферментов, участвующих в переработке этанола и его токсичного метаболита ацетальдегида.