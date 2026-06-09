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Врач Исаев: алкоголь нельзя пить даже в малых дозах семи категориям людей

Газета.Ru

Существует распространенное мнение, что опасность представляет только регулярное или чрезмерное употребление алкоголя. Но есть категории людей, для которых даже небольшие дозы спиртного могут быть связаны с повышенными рисками для здоровья. Среди них: дети, беременные, люди с заболеваниями печени, поджелудочной железы, сердца и сосудов, а также принимающие лекарства и имеющие зависимость от алкоголя, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Названы семь категорий людей, для которых алкоголь опасен даже в малых дозах
© РИА Новости
«Прежде всего, это дети и подростки. Воздействие алкоголя в этот период может негативно влиять на процессы созревания нервной системы, когнитивные функции, эмоциональную регуляцию и формирование поведенческих привычек. Кроме того, раннее знакомство с алкоголем считается одним из факторов риска развития алкогольных расстройств в будущем. Абсолютно противопоказан алкоголь во время беременности. Даже небольшие количества алкоголя способны проникать через плаценту и воздействовать на развивающийся плод, увеличивая риск нарушений внутриутробного развития», — объяснил доктор.

Особую осторожность следует соблюдать людям, принимающим лекарственные препараты.

«Алкоголь может изменять действие многих медикаментов — от антидепрессантов и транквилизаторов до обезболивающих средств, препаратов для лечения сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Такие сочетания способны усиливать побочные эффекты или снижать эффективность лечения. Даже небольшие дозы спиртного могут быть опасны для людей с заболеваниями печени, поджелудочной железы, некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для пациентов с зависимостью. Для последних употребление даже самого малого количества алкоголя может стать пусковым механизмом срыва и рецидива», — рассказал доктор.

Отдельно врач отметил генетические особенности обмена алкоголя. У некоторых людей снижена активность ферментов, участвующих в переработке этанола и его токсичного метаболита ацетальдегида.

«В результате даже небольшое количество спиртного вызывает выраженное покраснение кожи, учащенное сердцебиение, плохое самочувствие и может быть связано с более высоким риском ряда заболеваний при регулярном употреблении. В последние годы научное сообщество все чаще приходит к выводу: универсальной гарантированно безопасной дозы алкоголя не существует. Если раньше эти дозы пытались высчитывать, то теперь официальная медицина утверждается в выводе, что самое безопасное — это воздержание от употребления», — заключил врач.