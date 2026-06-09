Эксперт подсказал, как снизить риск болезни Альцгеймера

Врач Майкл Мрозински назвал доступные методы, которые помогут снизить риск развития болезни Альцгеймера. Его советы опубликовало издание Daily Mirror.

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По словам специалиста, одним из самых эффективных способов профилактики остается физическая активность, так как регулярные упражнения улучшают кровоснабжение мозга. Врач также посоветовал постепенно сокращать употребление алкоголя и количество выкуриваемых сигарет.

Не менее важными являются социальная активность и постоянная умственная нагрузка, продолжил доктор. Общение с людьми, освоение новых навыков, посещение психолога или консультанта помогают поддерживать работу мозга. Кроме того, полезны занятия, требующие решения задач.

«Даже если это просто пазлы или судоку, они помогают создавать когнитивный резерв», — отметил Мрозински.

Ранее геронтолог Джон Мельцер рассказал, что использование некоторых слов-паразитов может говорить о начинающейся деменции. По его словам, старческое слабоумие выдают четыре характеристики речи.