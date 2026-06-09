Какие лекарства лучше не совмещать со спортом

Некоторые группы лекарств чаще всего требуют ограничения интенсивных занятий спортом. Среди них антикоагулянты, бета-адреноблокаторы, диуретики, статины, сахароснижающие препараты и некоторые другие препараты, рассказала «Газете.Ru» фармэксперт, директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

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«Антикоагулянты (варфарин, ривароксабан) и антиагреганты (клопидогрел, аспирин) подавляют свертывание крови. При контактных видах спорта (единоборства, футбол, хоккей, горные лыжи) даже небольшая травма ведет к массивному внутреннему кровотечению. Требуется исключение травмоопасных видов спорта. Бета-адреноблокаторы (метопролол, бисопролол) урежают пульс и блокируют его учащение при нагрузке. Пациент чувствует, что «не выкладывается», хотя сердце работает на пределе. Результат — резкое падение давления и обморок», — объяснила специалист.

Диуретики (фуросемид, гидрохлоротиазид) тоже опасно принимать при занятиях спортом. Во время тренировки организм теряет жидкость и электролиты. Диуретики усиливают эти потери. Возникают судороги, падение давления, нарушения ритма сердца.

«Статины (аторвастатин, симвастатин) могут вызывать мышечную боль и слабость. У физически активного пациента боль после тренировки — норма, но на фоне статинов та же боль может быть первым признаком рабдомиолиза — разрушения мышечной ткани с риском острой почечной недостаточности. При появлении мышечной боли на фоне приема статинов необходимо сдать кровь на креатинфосфокиназу (КФК). Сахароснижающие препараты (инсулин, глибенкламид) и спорт повышают риски гипогликемии, ведь интенсивная нагрузка снижает глюкозу. Симптомы: слабость, дрожь, холодный пот, потеря сознания», — заметила фармэксперт.

Лекарства и спорт совместимы при соблюдении правил и после консультации с врачом. Лучше не начинать интенсивные тренировки в первую неделю приема препарата.