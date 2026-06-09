Диетолог указал на скрытое коварство фиников

Член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова раскрыла всю правду о финиках. Оказалось, что это лакомство спасает гипертоников, но губит диабетиков.

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В беседе с Pravda.Ru медик отметила, что финики мягко стимулируют работу кишечника и могут помогать при запорах. Их используют как натуральное слабительное, в том числе в отварах и смесях с черносливом. Кроме того, в финиках много калия, поэтому они могут поддерживать сердечно-сосудистую систему и быть полезны при гипертонии. Однако врач подчеркнула, что при повышенном давлении финики – только дополнение к лечению, а не замена лекарств.

Минус продукта – высокая калорийность: в 100 г сушёных фиников около 271 ккал и 68,5 г углеводов. Людям с лишним весом стоит ограничивать их количество в рационе.

При преддиабете и диабете финики могут быть опасны: сахара из них быстро всасываются и способны резко повышать глюкозу. Клетчатки в них недостаточно, чтобы заметно замедлить этот скачок.

Даже умеренные порции продукта способны привести к резкому скачку глюкозы, а игнорирование таких скачков со временем провоцирует необратимые осложнения в работе почек и сосудов, – передает СМИ слова врача.

Итог: финики – полезный, но сладкий и калорийный сухофрукт. Гипертоникам можно присмотреться, диабетикам – только с большой осторожностью.