Врач назвал три метода оздоровления организма, которые не работают

Кардиолог Ирина Васильева разоблачила три метода оздоровления организма, которые пользуются популярностью у россиян, но не приносят результата. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

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Так называемые капельницы молодости и различные программы детоксикации организма Васильева назвала самым ненужным и дорогим фарсом.

«В подавляющем большинстве случаев все, что необходимо, можно получить через ЖКТ. А детокс — это наши собственные печень и почки», — пояснила она.

БАДы, по мнению врача, тоже не работают. Так, большинство раскрученных добавок «просто организуют дорогую мочу», убеждена она. Кроме того, доктор подвергла критике различные оздоровительные гаджеты.

«Человек думает: "Если я соберу все цифры о своем теле, я смогу перехитрить старость и генетику". На деле гипердиагностика приводит лишь к одному — тяжелому неврозу», — предупредила Васильева.

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