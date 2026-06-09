Названа неожиданная опасность сметаны и кефира

Нанесение на кожу кефира или сметаны при солнечном ожоге может спровоцировать инфекцию. Об этом журналистам ТАСС сообщила врач-косметолог Областного кожно-венерологического диспансера Тюменской области Лариса Любина.

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По ее словам, от такого народного метода использования образуется жирная пленка, которая блокирует теплоотдачу, усиливая ожог, в то время как кисломолочные бактерии могут вызвать инфекцию. При появлении пузырей специалист рекомендовала не прокалывать их, поскольку волдырь является стерильной защитой кожи. Если нарушить целостность, то это откроет путь для инфекции.

Как подчеркнула Любина, при длительном пребывании на солнце лучше всего принять охлаждающий душ, использовать бережное очищение и обильное увлажнение кожи кремами с алоэ вера, пантенолом или гиалуроновой кислотой.

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