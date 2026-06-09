Эксперт рассказал, сколько шагов нужно проходить в день

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Орловской областной клинической больницы Оксана Синенкова в беседе с ТАСС сообщила, что для поддержания здоровья в норме и снижения риска развития заболеваний сосудов и сердца достаточно проходить около 4 тыс. шагов в день, вместо 10 тыс.

"Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний начинается уже с 4-4,5 тыс. шагов в день. Это тот минимум, который позволяет "выключить" режим опасной малоподвижности. Если ваша работа сидячая, даже 4 тыс. шагов в день станут отличным вкладом в здоровье по сравнению с полным отсутствием активности", - рассказала она.

По словам Синенковой, максимальное снижение риска смертности наблюдается при активности в 7-8 тыс. шагов в день. После преодоления этого показателя польза для сердца продолжает расти, но уже не так стремительно. Эксперт отметила, что норма шагов для каждого высчитывается индивидуально и зависит от многих факторов, например перенесенных заболеваний и возраста.