Правда ли, что энергетики повышают риск выкидыша на ранних сроках

Энергетические напитки не только увеличивают срок зачатия ребенка, но и повышают риск выкидыша плода на ранних сроках беременности. Об этом ТАСС рассказал ассистент кафедры акушерства и гинекологии им. ак. Г. М. Савельевой ИМД Пироговского университета Александр Кирющенков.

"Действие банки энергетика не ограничивается снятием сонливости. Ее содержимое вступает в прямой контакт с самой чувствительной тканью организма - фолликулами яичников. Потребление кофеина выше 200 мг в день - это примерно одна большая кружка фильтр-кофе или одна маленькая банка энергетика - достоверно коррелирует с увеличением времени до зачатия и ростом риска выкидыша на ранних сроках. Кофеин блокирует фермент фосфодиэстеразу, вызывая накопление сигнальной молекулы цАМФ прямо внутри ооцита. Для яйцеклетки это команда "замереть", остановить деление. Это процесс, который делает зачатие невозможным", - сказал он.

Кирющенков добавил, что энергетики являются и фактором сосудистой катастрофы: в больших дозировках он сужает спиральные артерии матки, создавая локальную гипоксию. Он привел в пример эксперимент на животных моделях - под воздействием кофеина и таурина (основных компонентов в энергетиках) в яичниках резко возрастает уровень оксидативного стресса. Эксперт пояснил, что при злоупотреблении энергетиками свободные радикалы атакуют гранулезные клетки, окружающие яйцеклетку, запуская их апоптоз и буквально сжигая овариальный резерв быстрее, чем это предусмотрено природой.

Помимо кофеина и таурина в энергетиках встречается гуарана. Само по себе оно представляет концентрат кофеина, однако производители позиционируют его как натуральный экстракт, чем создают у потребителя иллюзию безвредности. Так, доза метилксантинов (соединения, стимулирующие ЦНС) может стать критической.