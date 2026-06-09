Масштабное исследование выявило двустороннюю связь между характеристиками сна и составом кишечного микробиома: люди с лучшим качеством сна и менее выраженным социальным джетлагом обладают более высоким разнообразием кишечных бактерий и большей долей полезных видов. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Авторы анализировали данные о режиме сна, хронотипе и социальном джетлаге — расхождении между биологическими часами человека и его реальным расписанием в будни и выходные — у нескольких тысяч добровольцев. Нарушение биоритмов, а не только сокращенная продолжительность сна, ассоциировалось со снижением микробного разнообразия и ростом числа провоспалительных видов.

Связь объясняется двусторонним взаимодействием. Кишечные бактерии участвуют в синтезе серотонина, мелатонина и ГАМК — нейромедиаторов, регулирующих сон. В свою очередь, нарушение сна меняет перистальтику кишечника, кислотность среды и иммунный ответ слизистой, что создает благоприятные условия для патогенных видов и подавляет полезные.

Авторы особо выделяют социальный джетлаг: смещение времени пробуждения даже на один-два часа в выходные значимо коррелирует с изменениями состава флоры. Работники ночных смен, студенты и частые путешественники находятся в группе особого риска как по качеству микробиома, так и по связанным с ним метаболическим расстройствам. Исследователи рекомендуют поддерживать стабильный режим сна все семь дней в неделю и спать не менее шести-восьми часов.