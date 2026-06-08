Когда боль после шашлыка требует госпитализации

Сезон шашлыков в разгаре, однако дачные застолья могут закончиться не только тяжестью в животе, но и вызовом скорой помощи. Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с Life.ru рассказала, как отличить обычное переедание от опасного состояния, требующего немедленной госпитализации.

Шашлык — жирное блюдо, часто с большим количеством специй, соусов и маринада. Для пищеварительной системы это серьёзная нагрузка: желудку и кишечнику требуется больше времени и ферментов для переваривания. В норме после застолья могут появиться тяжесть, вздутие, тошнота, тянущие или ноющие боли в области пупка или в верхней части живота. Такой дискомфорт, по словам Кашух, должен пройти самостоятельно в течение нескольких часов.

Однако есть тревожные сигналы, при которых медлить нельзя. Вызвать скорую помощь необходимо, если:

боль сильная, нарастающая или «кинжальная», усиливается при движении или прикосновении;

присутствует многократная рвота, особенно с примесью крови или вкраплений цвета кофе;

появились выраженная слабость, головокружение, холодный пот, учащённый пульс, бледность;

на фоне боли в животе поднялась температура.

Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями желудка, желчного пузыря или поджелудочной железы. У них шашлык может спровоцировать обострение. Если боль локализуется в правом подреберье — вероятны проблемы с желчным пузырём. Опоясывающая боль, отдающая в спину, и рвота могут указывать на панкреатит. А изжога и кислая отрыжка — на рефлюксную болезнь.

Даже у здоровых людей застолье нередко заканчивается пищевым отравлением из-за нарушения гигиены или правил хранения продуктов. В этом случае боль в животе сопровождается тошнотой, рвотой, жидким стулом и общим ухудшением самочувствия.

При умеренной боли без тревожных симптомов врач советует обеспечить покой, пить воду маленькими глотками и избегать тяжёлой пищи и алкоголя. Принимать обезболивающие без назначения врача категорически нельзя — это может смазать клиническую картину и усложнить диагностику.

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