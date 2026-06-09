Ноутбук на коленях и проблемы с зубами: что тайно приводит к бесплодию

Гинеколог назвала россиянам неожиданные причины бесплодия. Оказывается, без детей рискуют остаться любители бань и те, кто работает с ноутбуком на коленях.

Акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Юлия Кирикова рассказала в беседе с NEWS.ru о привычках, которые могут тайно вредить фертильности. По ее словам, частые походы в баню и сауну, работа с ноутбуком на коленях, а также тесная одежда могут приводить к перегреву мошонки и снижению качества сперматозоидов. Хронический недосып тоже способен мешать зачатию.

Хронический недосып входит в число неочевидных причин вероятного бесплодия или проблем с зачатием. Недостаток сна нарушает выработку мелатонина и половых гормонов, а также повышает уровень кортизола. Все это может негативно отражаться на фертильности как мужчин, так и женщин, – предупредила медик.

Кроме того, серьезный дефицит витамина D способен отражаться на результатах программ ЭКО, сообщила Кирикова.

Врач также отметила, что пародонтит и другие воспалительные процессы в полости рта могут поддерживать хроническое воспаление в организме, что не лучшим образом влияет на репродуктивную функцию.

При этом возраст мужчины, по словам специалиста, тоже играет важную роль: с годами качество сперматозоидов снижается, а число генетических повреждений увеличивается.