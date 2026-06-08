Гипертоникам перечислили восемь основных ошибок в питании

Кардиолог Тамаз Гаглошвили заявил, что ошибки в питании негативно влияют на здоровье гипертоников. Восемь основных из них он перечислил в своем Telegram-канале.

Первой ошибкой Гаглошвили назвал убеждение, что соль находится только в солонке. В действительности же она встречается в колбасе, сыре, хлебе, соусах и других популярных продуктах. Во-вторых, навредить здоровью может отсутствие привычки читать этикетки. Так, натрий в составе многих продуктов негативно сказывается на артериальном давлении, предупредил доктор.

Третьей ошибкой является уверенность в безопасности розовой и морской соли, хотя она влияет на показатели тонометра так же, как и обычная, продолжил он. К повышению артериального давления приводит и игнорирование лишнего веса. То же самое происходит, если человек недооценивает опасность алкоголя, поэтому пьет, к примеру, красное вино, поскольку оно якобы полезно для сосудов. К другим опасным ошибкам гипертоников Гаглошвили отнес употребление сладких напитков вместо воды, дефицит фруктов и овощей в рационе, чрезмерное увлечение ультрапереработанными продуктами.

Ранее кардиолог Зухра Салпагарова рассказала, как замедлить старение сердца. Для этого она посоветовала как минимум 150 минут в неделю заниматься физической активностью.