Нутрициолог раскрыла неожиданное свойство арбузных корок

То, что большинство людей привыкли выбрасывать, на самом деле может быть ценным источником полезных веществ. Нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с «Абзацем» рассказала о чудодейственных свойствах белой части арбуза — тех самых корок, которые обычно отправляются в мусорное ведро.

По словам эксперта, в белой части арбуза содержатся аминокислоты, поддерживающие здоровье сосудов, а также клетчатка. При этом сахара в корках значительно меньше, чем в красной мякоти, что делает их полезным дополнительным источником питательных веществ для организма.

Шарапова подчеркнула, что употреблять корки желательно только из поспевших, а не ранних привозных плодов. Перед едой их необходимо тщательно промывать и вымачивать.

Вводить арбузные корки в рацион стоит постепенно, предупредила нутрициолог, так как они создают нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Употреблять их можно не только в сыром виде: белую часть арбуза также маринуют, тушат или делают из неё цукаты.

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