Как сон летом с открытым окном влияет на здоровье

Сон с открытым окном летом может быть опасен для здоровья. В группу риска в первую очередь входят люди с сердечно‑сосудистыми заболеваниями, например, гипертонией, ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма, а также пожилые люди. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, действительно ли сон в теплое время года с открытым окном может быть опасен для организма.

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Опасность дневного сна в летний период с открытым окном

По его словам, сон с открытым окном в летний солнечный день действительно может быть опасен, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Основная угроза исходит не от самого окна, а от прямого солнечного света, который беспрепятственно проникает в комнату, минуя стекло.

— Солнечные лучи, в частности инфракрасное излучение, действуют как грелка. Находясь под прямым солнцем, человек быстро перегревается. Это приводит к интенсивной потере влаги (обезвоживанию), из-за чего кровь густеет. Сердцу, и без того работающему с трудом у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, приходится качать более вязкую кровь, что многократно увеличивает нагрузку. Таким образом, существующие проблемы с сердцем не просто проявляются, но и значительно усугубляются, — сказал он.

Кроме того, от такого сна страдает и кожа. Прямое воздействие ультрафиолета, особенно в утренние часы, истощает ее защитные функции и может привести к серьезным ожогам первой и второй степени, предупредил Кондрахин.

Чем опасен ночной сон летом с открытым окном

Как рассказал эксперт, ночной сон летом с открытым окном не представляет опасности для здоровья.

— Ночью, когда солнца нет, открытое окно не представляет такой угрозы. Напротив, это позволяет впустить в помещение более прохладный и свежий воздух, что полезно для дыхания. Опасность возникает именно днем, когда раскаленный воздух с улицы поступает в комнату и делает ее похожей на парник, — предупредил собеседник «ВМ».

Как правильно проветривать помещение летом

Терапевт подчеркнул, что главная ошибка — пытаться «подышать», открывая окна настежь под палящим солнцем. Это не приносит облегчения: горячий воздух лишь быстрее нагревает комнату. Правильная стратегия проветривания летом такая:

Днем необходимо плотно закрыть окна и шторы, чтобы полностью заблокировать доступ солнечному свету и жаркому воздуху.Ночью, когда температура на улице падает, следует открыть окна для проветривания.Альтернативный вариант днем, если необходим свежий воздух, можно приоткрыть форточку или окно с теневой стороны дома, куда не попадают прямые солнечные лучи.

Сон продолжительностью менее семи часов или более девяти часов может ускорить старение мозга на три года, считают ученые. Результаты исследований показали, что у людей с хроническим недосыпом мозг выглядел на 2,6 года старше реального возраста. Как продолжительность сна влияет на процессы старения, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.