Врач рассказал о влиянии жары на пищеварение и аппетит

Летом человеку часто меньше хочется есть, и это нормально, рассказал гастроэнтеролог Андрей Симаков. О влиянии жаркой погоды на пищеварение и аппетит он поговорил с «Лентой.ру».

Врач назвал нормой отсутствие аппетита летом, потому что в жару организм тратит меньше сил на согрев. По его словам, в этом случае заставлять себя есть через силу не нужно. Лучше ориентироваться на голод и соблюдать питьевой режим, так как нехватка воды быстро отражается на самочувствии и работе кишечника.

«Если жидкости недостаточно, могут быть запоры, обезвоживание. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это особенно опасно», — предупредил гастроэнтеролог.

Он отметил, что из-за высокой температуры также может появляться подташнивание. Кроме того, у людей с тревожными расстройствами жара усиливает телесный дискомфорт, а вместе с ним могут обостряться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, добавил специалист.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Гостроус заявила, что выпечка — один из самых вредных завтраков. Она провоцирует повышенное газообразование и может вызвать изжогу.