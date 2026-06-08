Гастроэнтеролог объяснила, почему холодная еда опасна для здоровья

Употребление холодных блюд может быть опаснее, чем принято считать. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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Многие опасаются, что слишком холодная пища вредит желудку. По словам эксперта, для здорового органа принципиальной разницы между очень холодной и очень горячей едой нет — и та, и другая лишь ненадолго меняют температуру в желудке, не приводя к серьёзным последствиям. Однако кишечнику действительно комфортнее переваривать тёплую еду. От жирной холодной пищи может появиться тяжесть в животе или усилиться дискомфорт при уже имеющихся расстройствах.

Главная опасность заключается в другом — в риске пищевого отравления. Проблема возникает, если блюдо не съели сразу после приготовления, а оставили при комнатной температуре. Безопаснее всего, подчёркивает Кашух, либо есть еду горячей, либо как можно быстрее охладить её и хранить при температуре не выше +5°C.

Кроме того, температура пищи и напитков влияет на здоровье ротоглотки, гортани и пищевода. Очень холодные продукты, например, напитки со льдом, могут вызвать кратковременное першение и спазм у людей с чувствительным горлом или хроническим фарингитом.

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