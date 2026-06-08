Врач дал рекомендации по купанию в открытом водоеме

Научно обоснованные рекомендации по купанию в открытых водоёмах учитывают несколько факторов: температуру воды и воздуха, состояние здоровья человека, место купания и погодные условия, рассказал в беседе с RT врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

По словам врача, температура воды (для людей без закалки) должна быть не ниже 18 °C, а воздуха — от +22 °C.

«Пока вода и воздух не прогрелись до определённой температуры, купаться не рекомендуется. Наиболее благоприятные условия для купания — ясная безветренная погода и температура воздуха +25 °C и выше», — уточнил Болибок.

Врач подчеркнул, что купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева.

«Взрослым рекомендовано находиться в воде не более 10—15 минут, а вот детям — не более трёх минут. При этом детям младше двух лет лучше избегать купания в открытых водоёмах», — считает врач.

Он также подчеркнул, что безопаснее всего выбирать специально оборудованные пляжи, где дежурят спасатели и можно получить медпомощь.

«В диких местах стоит заходить в воду только там, где она чистая, дно песчаное или гравийное, нет сильного течения. Перед купанием в незнакомом месте рекомендуется проверить дно на наличие острых камней, мусора или других опасностей. Не стоит нырять в малоизученных местах — это может привести к травмам», — сказал врач.

Болибок также добавил, что людям с простудой и воспалёнными слизистыми не рекомендуется купаться. Стоит воздержаться пожилым гипертоникам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, эпилепсией, ослабленным иммунитетом, а также после употребления алкоголя.

Ранее врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина отметила, что водоёмы, где живут утки, выглядят живописно, но совершенно не подходят для купания и несут реальные угрозы здоровью.