Доктор Мясников призвал не сдавать анализ на витамин D без показаний

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" призвал россиян не сдавать анализ крови на витамин D без медицинских показаний. По словам специалиста, проходить такое исследование не следует без необходимости. Мясников пояснил, что анализ может быть оправдан при наличии определенных симптомов, в том числе мышечной боли, проблем с костями и других признаков возможного дефицита витамина D. Врач также призвал не придавать чрезмерного значения контролю уровня этого витамина. Кроме того, телеведущий отметил, что витамин D, в отличие от ряда других витаминов, можно принимать всем. При этом детям, беременным женщинам и пожилым людям его прием, по мнению Мясникова, необходим в обязательном порядке. До этого врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала "Газете.Ru", что после 40 лет организм постепенно меняет "настройки": замедляется обмен веществ, снижается мышечная масса, ускоряется потеря костной ткани, растет риск сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений углеводного обмена. По ее словам, если оставить рацион "как в 25", можно легко набрать вес, ухудшить давление и сахар, усилить дефициты белка, кальция, витамина D и группы B, что со временем отражается на костях, мышцах, энергии и когнитивных функциях.