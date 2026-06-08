Названы продукты, вызывающие метеоризм с самым неприятным запахом

Диетологи Уитни Стюарт и Кейтлин Бил назвали продукты, вызывающие метеоризм с самым неприятным запахом. Своими наблюдениями они поделились с изданием Eating Well.

По словам Стюарт, запах газов обусловлен сероводородом, образующимся при ферментации кишечными бактериями серосодержащих продуктов.

«Запах часто является признаком того, что вы едите продукты с высоким содержанием клетчатки и питательных веществ, которые действительно благоприятствуют вашему микробиому», — отметила она.

По ее словам, особо сильный запах газам придают продукты животного происхождения с высоким содержанием белка: красное мясо и яйца.

«Они богаты серосодержащими аминокислотами, которые бактерии в толстой кишке превращают в сероводород», — рассказала врач.

Бил добавила, что неприятный запах газов вызывают крестоцветные овощи: брокколи, брюссельская и цветная капуста, также содержащие соединения серы. Чтобы снизить этот эффект, диетолог рекомендовала есть их приготовленными, а не сырыми, и постепенно увеличивать количество по мере адаптации кишечника. Кроме того, отметила Бил, к выделению большего количества газов с резким запахом приводит употребление бобовых, например, фасоли, в составе которой присутствуют олигосахариды.

«Эти короткоцепочечные углеводы не перевариваются полностью в тонком кишечнике и вместо этого попадают в толстый кишечник, где бактерии ферментируют их и выделяют газы», — объяснила она.

Ранее гастроэнтеролог Александр Приказчиков назвал пускание газов естественным процессом. По словам Приказчикова, норма пускания газов — до 15 раз в день.