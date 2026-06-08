Трихолог назвал салонные процедуры для волос, которые могут навредить

Салонные процедуры обещают мгновенное преображение: гладкость, зеркальный блеск и идеальную укладку. Однако за впечатляющим визуальным эффектом часто скрывается серьёзное повреждение волос. О самых опасных процедурах в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач дерматовенеролог-трихолог столичной клиники «Доктор волос» Анна Горобинская.

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Агрессивное осветление. Особенно опасно резкое превращение тёмных волос в холодный блонд за один визит. При обесцвечивании разрушается не только натуральный пигмент, но и белковая структура волоса. Они становятся пористыми, теряют эластичность, а иногда повреждение бывает настолько сильным, что волосы обламываются прямо у корней.

Кератиновое выпрямление. Многие ошибочно считают эту процедуру лечением. На самом деле это экстремальное нагревание утюжком при температуре выше 220℃ и агрессивное химическое воздействие. Для повреждённых, тонких или осветлённых волос это серьёзный стресс. После вымывания состава волосы становятся ещё более сухими и ломкими. Чем долговечнее эффект выпрямления, тем агрессивнее воздействие.

Комбо-процедуры за один день. Особенно опасно сочетать осветление, тонирование, а затем кератин или горячее восстановление. Сразу после салона волосы выглядят гладкими, но внутри структура оказывается ослабленной. Через некоторое время появляются ломкость, сухость и потеря плотности.

Наращивание волос. Тяжёлые пряди и постоянное натяжение провоцируют хроническую травматизацию фолликулов. Это приводит к тракционному выпадению волос, особенно в области висков и линии лба.

Агрессивные пилинги кожи головы. При высокой концентрации кислот у людей с чувствительной кожей могут возникать сухость, зуд, шелушение и даже выпадение волос из-за повреждения защитного барьера.

Эксперт также предостерегает от частых горячих укладок и неправильной техники брашинга — они постепенно повреждают кутикулу, волосы становятся тусклыми и пушистыми.