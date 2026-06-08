Что нужно есть, чтобы не стареть

«Процесс старения на клеточном уровне — это не что иное, как хроническое вялотекущее воспаление, - рассказала врач превентивной медицины, диетолог, нутрициолог Елена Колотилкина. - Ученые называют его инфламейджингом. На него также влияет окислительный стресс. Одни продукты помогают снижать воспалительную нагрузку, другие, наоборот, могут усиливать ее — часто незаметно».

Врач назвала продукты для молодости.

«Здесь правило простое: чем ярче естественный цвет продукта — фиолетовый, темно-красный, оранжевый, — тем больше в нем полифенолов, то есть природных антиоксидантов», - говорит эксперт.

Чемпионами среди омолаживающей еды – ягоды. В первую очередь это черника, малина и черная смородина. Фитонутриенты из ягод помогут поддерживать здоровье сосудов и мозга, а также позволяь коже выглядеть более свежей. Ягоды работают и против тусклого цвета лица: они замедляют разрушение коллагена, пишет АиФ.

Далее идет жирная рыба. Сельдь, скумбрия, иваси, лосось — главный пищевой источник омега-3. Эти жирные кислоты помогают клеточным мембранам оставаться эластичными, могут уменьшать сухость кожи и ломкость волос, а также поддерживать суставы.

«В исследованиях омега-3 связывают с более благоприятными показателями воспаления и состояния клеток, в том числе с темой теломер — защитных «колпачков» хромосом, связанных с биологическим возрастом», - уточняет эксперт, и советует есть рыбу не менее трех раз в неделю по 150–180 г.

А если рыбы в рационе мало, стоит обсудить с врачом прием омега-3 в виде БАДов.

На третьем месте - ферментированные продукты. Квашеная капуста, кимчи — работают с микробиотой. А здоровье кишечника напрямую связано с иммунитетом и уровнем воспаления. Если в кишечнике выраженный дисбаланс, воспалительная реакция может отражаться на всем организме, включая кожу.