Психиатр объяснил, какие отпуска полезны для здоровья

Психиатр Сергиевич рассказал о пользе коротких, но регулярных отпусков. По его словам, такой отдых помогает снизить риск эмоционального выгорания.

Небольшие, но частые отпуска помогают организму лучше справляться со стрессом и эмоциональным выгоранием, чем один долгий отдых раз в год. Об этом РИА Новости рассказал врач-психиатр, доцент и заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса ДВФУ Александр Сергиевич.

По словам специалиста, куда важнее не длительность отпуска, а его регулярность. Он отметил, что короткие перерывы в работе через небольшие промежутки времени дают более заметный и стабильный эффект для психоэмоционального состояния.

Врач подчеркнул, что привычка отказываться от отпуска из-за сильной вовлеченности в работу может плохо сказаться на здоровье. Регулярный отдых снижает эмоциональное напряжение и помогает спокойнее реагировать на повседневные стрессовые ситуации.

Сергиевич также напомнил о важности нормальных выходных. По его словам, человеку нужны минимум два выходных дня в неделю, чтобы восстановить физические и психологические силы, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Кроме того, специалист отметил, что важно не только отдыхать, но и делать это качественно. Руководителям он посоветовал тревожить сотрудников в отпуске только в действительно исключительных случаях, а коллегам – по возможности не закидывать отдыхающего начальника рабочими вопросами.