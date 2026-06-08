Нутрициолог рассказал, как правильно снижать потребление сладкого

Отказываться от сладкого в рационе нужно постепенно, без резких ограничений и длительных перерывов между приемами пищи. Резкое исключение сахара часто приводит к неприятным последствиям: раздражительности, внутреннему напряжению, нарушениям сна и повышенной тревожности. Особенно это проявляется, если человек сразу полностью убирает привычные продукты с сахаром или пропускает приемы пищи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-нутрициолога, гастроэнтеролога и гепатолога Светлану Бирюкову.

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Специалист подчеркнула, что важнее не просто исключить десерты и сладкие напитки, а выстроить сбалансированный рацион. В ежедневном меню должны присутствовать белки (яйца, рыба, мясо, творог, бобовые), сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб, картофель) и достаточное количество клетчатки из овощей.

Особое внимание она советует уделять завтраку. Вместо сладкой выпечки и кофе натощак лучше выбирать более питательные варианты, например, яйца с овощами и цельнозерновым хлебом, творог с ягодами и орехами или кашу с добавлением белка. Такой подход помогает стабилизировать уровень глюкозы и снижает тягу к сладкому в течение дня.

В качестве перекусов Бирюкова рекомендует избегать сладких батончиков и фруктов в одиночку, отдавая предпочтение сочетаниям белка и клетчатки, например, натуральному йогурту без сахара с орехами или цельнозерновым хлебцам с сыром.

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