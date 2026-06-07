Что нельзя есть в жару

В период летней жары категорически не рекомендуется употреблять в пищу фастфуд, соленые закуски и острую еду. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова.

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«В жаркую погоду стоит категорически избегать жирной пищи, фастфуда, соленых снеков и острых блюд. Такая еда задерживает воду в организме и создает дополнительную нагрузку. Под запретом также сладкие газированные напитки, соки с высоким содержанием сахара и алкоголь», — предупредила эксперт.

По ее словам, во время летней жары есть стоит небольшими порциями три–четыре раза в день. Основные приемы пищи стоит делать утром и вечером, когда пик жары еще не набрал силу либо уже спал. В середине дня лучше отдать предпочтение небольшим перекусам из фруктов, йогуртов или овощных салатов.

«В жару я рекомендую делать ставку на продукты, которые не перегружают пищеварительный тракт и помогают восполнять запасы воды. Это прежде всего овощи и фрукты: огурцы, где 96 процентов воды, арбузы — 90 процентов, кабачки, а также цитрусовые и разнообразные ягоды, такие как клубника, смородина и крыжовник», — отметила врач.

Также очень полезна зелень, например укроп или шпинат, передает «Абзац».

Сильная жара ожидается местами в Москве с 7 по 10 июня, предупредили в МЧС. По данным синоптиков, в отдельные дни температура воздуха может достигать 30–31 градуса.