Почему не стоит обращаться к психологам до обследования организма

Сначала необходимо исключить соматические причины болезней.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал хирург-онколог отделения опухолей головы и шеи МКНЦ им. А.С. Логинова Михаил Тигров.

«Всегда стоит начать с каких-либо соматических проявлений и выяснить, есть ли у вас патология, связанная с каким-либо органом. Если её нет, то тогда уже можно идти к психологам, психиатрам и так далее. Сначала надо понять, что у вас происходит с организмом, чтобы врачи вам помогли. В противном случае помощь психологов будет бессмысленна. Гормоны также будут вырабатываться, пока мы не разберёмся с причинами».

Ранее Тигров рассказал о необходимости проверки щитовидной железы. Оба метода — ультразвуковое исследование и анализ крови — безопасны и просты. В случае обнаружения узловых образований или гормональных отклонений следует обратиться к профильным специалистам, отметил врач.