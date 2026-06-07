Фитнес-эксперт рассказал, когда лучше выходить на пробежку в жаркий сезон

Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич в беседе с «Чемпионатом» рассказала о подходящем времени для занятий спортом в жаркую погоду. Когда на улице плавится асфальт, бег из полезной привычки легко превращается в тяжёлое испытание. Если вы решили не бросать пробежки летом, главное правило — не геройствовать.

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Идеальное время для тренировки в жару — раннее утро: желательно выходить до восьми часов. И дело не только в том, что солнце ещё не печёт. За ночь успевает остыть сам город. Асфальт, бетон и земля перестают работать как огромная горячая батарея. Вечером, даже после заката, воздух может казаться прохладным, но раскалённая за день поверхность будет отдавать весь накопленный жар вам прямо в ноги.

«Во-первых, снизьте требования к себе. Жара даёт сильную дополнительную нагрузку на сердце. Забудьте про рекорды скорости, бегите медленнее обычного или спокойно переходите на шаг, если пульс слишком высок. Во-вторых, ищите тень. Выбирайте лесные дорожки и парки, а не открытые асфальтовые набережные. Наконец, пейте воду. Не только после, но и до выхода из дома. А если планируете двигаться дольше получаса, обязательно берите с собой небольшую бутылку», — посоветовала эксперт.

Ваша главная задача летом — сохранить любовь к движению, а не проверить организм на прочность до теплового удара.