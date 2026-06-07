Врач назвал продукты, которые нужно есть в жару

В жаркую погоду важно не только пить воду, но и корректировать рацион. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Ольга Уланкина в беседе с NEWS.ru рассказала, какие продукты помогут поддержать здоровье и восполнить потерю электролитов.

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По словам эксперта, в жару особенно полезны:

бананы;

курага;

орехи;

столовая минеральная вода.

Эти продукты помогают восполнить недостаток электролитов, который возникает из-за обильного потоотделения.

Уланкина рекомендует воздержаться от кофе, алкоголя и тяжёлой жирной пищи, которые создают дополнительную нагрузку на организм в условиях высокой температуры.

Врач также напомнила о ключевых принципах поведения в зной. Так, нужно соблюдать питьевой режим — пить воду часто и равномерно в течение дня, по возможности перенести дела на улице на вечер. Если выходить на солнце необходимо, то следует надевать головной убор и пользоваться солнцезащитным кремом.