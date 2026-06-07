Названа самая полезная минеральная вода

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков рассказал, какая минеральная вода наиболее полезна. В беседе с aif.ru специалист отметил, что универсально полезной минералки не существует - выбор зависит от состояния здоровья и целей употребления.

По его словам, минеральные воды отличаются составом и содержанием различных веществ, поэтому имеют разные показания. Одни рекомендуются при заболеваниях желудка, другие способствуют оттоку желчи, третьи помогают поддерживать электролитный баланс организма. В лечебных целях минеральную воду должен подбирать врач с учетом медицинских показаний.

Поляков отметил, что существуют и более универсальные варианты, которые в небольших количествах подходят большинству людей. Однако даже такую воду следует употреблять с учетом ее минерализации и состава, поскольку они влияют на организм.

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