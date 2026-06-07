Как восполнить необходимые аминокислоты и белок в пост

Восполнить необходимое количество белка в пост можно из растительных источников, но не во всех таких продуктах есть необходимые аминокислоты, для их получения рекомендуется комбинировать зерновые и бобовые. Об этом сообщила ТАСС врач-диетолог заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

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"Люди думают: "Уберу мясо - мышцы исчезнут". Но белок это не только животная пища. Нашему организму нужны аминокислоты - это "кирпичики", из которых строится белок. Некоторые аминокислоты незаменимы - мы можем получить их только из еды. У растительных белков часто не хватает какой-то одной незаменимой аминокислоты. Например, в зерновых мало лизина, а в бобовых - метионина. Но если съесть их вместе в один прием пищи, они дополняют друг друга до полноценного профиля. Например: гречка с фасолью, рис с чечевицей, пшеничная лепешка с хумусом (нутовая паста)", - сказала Залетова.

Она подчеркнула, что не обязательно есть все одновременно, в одной ложке. Достаточно, чтобы они попали в желудок с разницей до четырех часов.

Среди основных растительных источников белка Залетова назвала бобовые (чечевица, нут, фасоль), крупы (киноа, гречка, овсянка) и соевые продукты (тофу, темпе, соевое молоко). Эксперт уточнила, что взрослому человеку с обычной активностью нужно примерно 1 грамм белка на 1 кг веса в день. То есть при весе 70 кг требуется 70 граммов белка. Для восполнения этого количества достаточно съесть на завтрак порцию овсянки (8 г белка), на обед 200 г тофу с гречкой (20 г + 10 г), на ужин 300 г тушеной фасоли (около 21 г), а также перекусить горстью орехов.

Петров пост начинается с 8 июня. Он продлится 34 дня и завершится 11 июля.