Эндокринолог назвал самую вредную колбасу

Сырокопченая колбаса и салями признаны самыми вредными колбасными изделиями из-за высокой концентрации калорий, насыщенных жиров и соли.

Как рассказала врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина, полукопченые сорта содержат меньше жира, но сохраняют высокое содержание соли и не подходят для ежедневного рациона.

Вареная колбаса считается более легким вариантом, но часто включает крахмал, муку и вкусовые добавки, что отдаляет ее от полноценного мясного продукта, сообщает "Газета.ру".

Наиболее предпочтительным вариантом специалист назвала качественную ветчину с простым составом и большим содержанием мяса. При этом эксперт подчеркнула, что даже она остается переработанным продуктом и не может полностью заменить обычное мясо или птицу.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее врач предупредила о неочевидной опасности употребления кофе.