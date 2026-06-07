Названы неожиданные причины мешков под глазами

Появление мешков под глазами далеко не всегда связано с усталостью или недосыпом. Медицинский директор международной лаборатории «Хеликс» Дмитрий Денисов в беседе с «Чемпионатом» рассказал, что часто причина кроется в анатомии, образе жизни или скрытых заболеваниях.

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По словам специалиста, ключевыми факторами образования стойких отёков нижних век могут быть избыток соли в рационе, а также патологии щитовидной железы и почек. Кроме того, свою роль играют возрастное ослабление соединительной ткани и наследственная предрасположенность. Врач пояснил, что кожа в этой зоне очень тонкая, а клетчатка рыхлая, что делает её уязвимой для задержки жидкости. Со временем ослабевшая перегородка перестаёт удерживать жировую ткань, и она начинает выпячиваться, формируя те самые «мешки».

К развитию отёчности также приводят курение и аллергические реакции. В последнем случае припухлость возникает остро и бывает более выраженной.

Дмитрий Денисов подчеркнул, что при появлении подобной проблемы не стоит сразу записываться к косметологу. Первым делом необходимо обратиться к терапевту. Для выяснения причин врач назначит комплекс анализов: общие анализы крови и мочи, биохимию для оценки работы почек (креатинин, мочевина, электролиты), а также исследование уровня ТТГ для исключения нарушений щитовидной железы. При подозрении на аллергию потребуются специальные аллерготесты.

Только если обследование не выявило отклонений в работе организма, причина считается локальной анатомической особенностью. В таком случае исправить ситуацию действительно помогут косметологические процедуры. Однако, как резюмировал медик, прежде чем идти к косметологу, важно убедиться, что за отёками не скрывается системное или скрытое заболевание.