Ортопед назвал самую опасную летнюю обувь

Неправильный выбор летней обуви грозит негативными последствиями для здоровья, считает травматолог-ортопед Антонина Завадская.

Врач обратила внимание на конструктивные особенности обуви, делающие ее небезопасной. В частности, отсутствие в слиперах фиксирующего задника снижает устойчивость стопы, что грозит травмами.

В узконосых мюли из-за избыточного давления на переднюю часть стопы деформируются пальцы и нарушается кровообращение.

Отсутствие регулируемых застежек у обуви на платформе также повышает риск травм. Кроме того, жесткость и высота подошвы нарушает естественную биомеханику ходьбы.

В сандалиях, кедах, вьетнамках и балетках не обеспечиваются достаточная амортизация и поддержка стопы, что приводит к перенапряжению мышц голени, бедер и поясницы, грозя болями в спине и развитием плоскостопия, пишет Газета.ру.

«Оптимальная модель на лето: устойчивый каблук высотой 2–4 см, широкий передний отдел, регулируемые застежки и фиксирующий задник», — говорится в публикации.

По словам Завадской, дополнительным плюсом будет наличие супинатора и гибкой нескользящей подошвы.