Почему молодежь все чаще страдает от анемии

Поколение зумеров все чаще страдает от непроходящей анемии с дефицитом витамина B12. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-диетологом, кандидатом медицинских наук Дарьей Русаковой, почему именно современные молодые люди более подвержены этому состоянию.

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По ее словам, есть несколько ключевых причин, из-за которых зумеры чаще остальных сталкиваются с B12-дефицитной анемией.

Среди них:

неполноценное питание — большинство зумеров не готовят еду, а заказывают ее в ресторанах или сервисах доставки, не имея возможности проконтролировать состав продукта и реальную энергетическую ценность;в их рационе большое количество полуфабрикатов и вредной пищи — чипсы, сухарики, лапша быстрого приготовления, колбасы и сосиски — все эти продукты содержат минимум питательных веществ, витаминов и минералов, которые необходимы для полноценного кроветворения;

приверженность к веганству и вегетарианству — эти типы питания не подразумевают потребления белка животного происхождения, в котором содержится витамин B12, отсюда возникает его нехватка;

влияние социальных сетей — блогеры и другие популярные личности в интернете склоняют зумеров выбирать определенные продукты и блюда, которые не являются полезными и не учитывают индивидуальные потребности организма человека;

еда «на ходу» — современная молодежь предпочитает заменять полноценные приемы пищи на перекусы, пищевая ценность которых минимальна.

— Поэтому, если молодые люди неожиданно для себя почувствовали слабость, одышку, повышенную утомляемость, ощутили, что походка стала шаткой, нужно немедленно обратиться к специалисту, чтобы подобрать правильный метод терапии и скорректировать рацион питания, — сообщила Русакова.

Из-за предрасположенности зумеров к B12-дефицитной анемии помолодел синдром сухого глаза. Заболевание все чаще встречается у людей в возрасте от 15 до 25 лет.

Подробнее о синдроме сухого глаза, причинах его возникновения и лечении рассказала «ВМ» врач-офтальмолог Алена Шкатова.

А что такое анемия и какие симптомы на нее указывают, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ольги Сухаревой.