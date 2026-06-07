Врач развеял миф о десяти тысячах шагов

Врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова развеяла миф о 10 тысячах шагов в день. По ее словам, такую цифру придумала японская компания-производитель первого шагомера еще в шестидесятых годах прошлого века. Но на деле вполне достаточно 7,5 тысячи шагов.

«Дальнейшая ходьба дает меньше преимуществ. Для пожилых людей достаточно 6-8 тысяч шагов. Гораздо важнее скорость ходьбы, ее интенсивность. Медленно топтаться в офисе — не то же самое, что быстро гулять с легкой одышкой», – рассказала врач РИА Новости.

Она советует совершать прогулки по 30-40 минут пять раз в неделю в быстром темпе.

Ранее «СП» сообщала о том, что при похудении с помощью диеты и физической активности не обязательно «страдать», главное — дефицит калорий.