Как летнее солнце грозит осенним «волосопадом»

Как выяснилось, солнечное излучение и жаркая летняя погода негативно влияют на состояние волос, что грозит осенним «волосопадом».

«В норме человек теряет до 100 волос в сутки. Солнечное излучение, жаркая погода создают для организма умеренный физиологический стресс. Как и излишнее психоэмоциональное напряжение. Все эти факторы приводят к более активному выпадению волос», - сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

Помимо этого ультрафиолетовое излучение вызывает оксидативный стресс, повреждая клетки волосяных фолликулов. Страдает от летнего солнца и кожа головы, так что ее лучше защищать головным убором.

Напомним, ранее врач-диетолог Ви Джей Гамильтон назвала напитки, вызывающие выпадение волос и облысение.