Как правильно подобрать солнцезащитные очки

Солнце излучает ультрафиолет (УФ), который может навредить конъюнктиве, роговице, сетчатке и хрусталику, поэтому эксперты советуют носить солнцезащитные очки даже в пасмурную погоду. О том, как их правильно подобрать, рассказали в Telegram-канале "Объясняем.РФ".

Опасные для глаз УФ-лучи бывают трех типов: UVA (травмируют хрусталик и сетчатку), UVB (повреждают роговицу) и UVC (вызывают сильные ожоги роговицы). С UVA и UVB можно встретиться на обычной прогулке. UVC - самые опасные лучи - поглощаются в верхних слоях атмосферы, однако в минимальных количествах они есть и в быту: например, в бактерицидных лампах в больнице и LED-лампах в маникюрных салонах. При прямом воздействии они несут опасность для глаз, предупредили эксперты.

При подборе солнцезащитных очков в первую очередь нужно обратить внимание на дужку - на них должна быть маркировка "UV", означающая использование в линзах специальных УФ-фильтров.

"Например, UV 100% - гарантирует полную защиту от УФ, а UVA / UVB / UVC - указывает на защиту от лучей A, B или C", - уточнили эксперты.

Рекомендуется выбирать очки с максимальным значением - UV400. Это позволит защитить глаза от всех типов лучей.

"Если на очках указано UV350, линзы блокируют лучи типа C, B и лишь частично - типа A. Все дело в длине волн: A - 315-400 нм, B - 280-315 нм, C - 100-280 нм", - рассказали специалисты.

Офтальмологи советуют покупать очки с пластиковыми линзами - они легче и прочнее стекла, а также отлично задерживают УФ. Кроме того, линзы должны быть без дефектов, а изображение в них - четким. Днем можно носить темно-зеленые и серые линзы, а розовые, голубые и желтые больше подойдут для сумерек и пасмурной погоды.

Также важна светопропускаемость. Соответствующую маркировку можно найти на самой линзе или на дужке. Так, для пасмурной погоды подходит Cat. 1, для города - Cat. 2, для пляжа - Cat. 3, а для гор и открытого моря - Cat. 4.

При этом полностью черные линзы, но без УФ-фильтра, вредят глазам сильнее, чем отсутствие очков. Как объяснили эксперты, зрачки в таких очках постоянно расширены и пропускают много вредного излучения.