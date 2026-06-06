Диетолог рассказала о вреде популярного в России соуса

Миллионы россиян не представляют шашлык и многие другие блюда без этого популярного соуса, который давно стала неотъемлемой частью нашего рациона.

Речь идёт о кетчупе. Однако специалисты предупреждают: польза такого соуса весьма сомнительна.

Врач-диетолог Наталья Павлюк в интервью «Радио 1» заявила, что качество продукта напрямую зависит от степени обработки ингредиентов и его состава.

«В кетчуп, как в обработанный продукт, добавляют сахар, масло, соль, – подчеркнула она. – Также туда кладут усилители вкуса, ароматизаторы, что наиболее вредно».

Специалист при этом обратила внимание на важность изучения состава. Так консерванты в соусе могут нарушить работу центров голода и насыщения, спровоцировать набор веса и сбить естественные регуляторные механизмы.

«Человек может чувствовать больше голода, чувствовать отвращение к обычной пище, потому что она будет казаться невкусной после усилителей вкуса. Если выбирать кетчупы, то лучше простые. Или заменять их самодельной томатной пастой – самый верный способ», – резюмировала врач-диетолог.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Павлюк предупредила о неочевидной опасности употребления кофе.