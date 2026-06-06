Сколько роллов можно съесть без вреда для здоровья

Роллы — не самый безопасный продукт для ежедневного рациона. Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская в беседе с NEWS.ru объяснила, как часто и в каком количестве их можно есть без вреда для здоровья.

© Чемпионат.com

По словам эксперта, врачи сходятся во мнении: суши и роллы не предназначены для ежедневного употребления. Идеальный вариант — не чаще одного раза в неделю. При этом за один прием рекомендуется съедать от трех до шести штук.

«И это должна быть самостоятельная трапеза, а не дополнение к супу, горячему и десерту, иначе о нормальном пищеварении можно забыть», — подчеркнула Дивинская.

Если говорить о пользе, то классические варианты с рыбой, рисом и водорослями диетологи относят к условно здоровой пище. Рыба снабжает организм белком и омегой-3, а нори — йодом, которого многим не хватает. А вот запеченные роллы или варианты в кляре эксперт называет тяжелым фастфудом из-за обжарки в масле.

Нутрициолог советует учитывать и размер порции. Стандартные шесть-восемь роллов — это около 250–450 граммов. Однако рис, уксус, сыр и соусы делают блюдо довольно калорийным. Целая порция может достигать 1 тысячи килокалорий.